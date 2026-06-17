«Подходы не меняются»: Ковальчук о трагедиях в Старобельске и под Брянском

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил в МАКСе, что атака ВСУ на автобус со школьной футбольной командой напоминает удар по колледжу в Старобельске ЛНР. По его словам, в обоих случаях пострадали дети и мирные жители.
Очевидно, что это был совершенно осознанный удар по гражданскому транспорту на оживленной трассе. На этом же участке дороги сегодня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы была перекрыта. Совсем недавно случилась трагедия в Старобельске, где погибли и пострадали дети, снова террористы атакуют мирных жителей, их подходы не меняются, — написал Ковальчук.
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