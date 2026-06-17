Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Брунеем

Владимир Путин во время встречи с султаном Брунея Даруссаламом Хаджи Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани

Путин раскрыл объемы товарооборота между Россией и Брунеем Путин: товарооборот между РФ и Брунеем приблизился к отметке $1 млрд

Товарооборот между Россией и Брунеем приблизился к отметке $1 млрд (72 млрд рублей), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с султаном государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом на полях саммита РФ — АСЕАН. Глава государства отметил, что за прошедшие годы межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и сейчас находятся на высоком уровне, передает корреспондент NEWS.ru.

Товарооборот демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиардной отметке, — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил большой потенциал стран в области туризма и гуманитарных обменов. Президент подчеркнул, что этому способствует наличие двухнедельного безвизового режима между странами.

Ранее президент Владимир Путин встретился с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим. Этими переговорами глава государства открыл марафон двусторонних встреч в рамках саммита в Казани.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества.