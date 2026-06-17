Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье Два человека погибли при крушении самолета в Московской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах. Отмечается, что при ударе о землю воздушное судно загорелось. В результате происшествия погибли два человека.

В Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку упал легкомоторный самолет. Находившиеся на борту два человека погибли, — сказал собеседник агентства.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин. Транспортная прокуратура сразу же начала проверку.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Казахстана сообщила о крушении самолета Ан-2 в Павлодарской области. На борту воздушного судна находились два члена экипажа: один пилот скончался, второго спасатели извлекли из-под обломков.