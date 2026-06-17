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17 июня 2026 в 20:02

Историк раскрыл, зачем Британия и Франция позволили Гитлеру напасть на СССР

Историк Драбкин: Франция и Британия сознательно толкали Гитлера на СССР

Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Военнопленные армии вермахта в районе Гомеля Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Военнопленные армии вермахта в районе Гомеля Фото: Иван Шагин / РИА Новости
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Великобритания и Франция в 1930-е годы не стали сдерживать Адольфа Гитлера и постарались направить агрессию нацистов против СССР, сказал NEWS.ru военный историк Артем Драбкин. По его словам, Лондон и Париж считали Советский Союз для себя опаснее Германии.

Для Лондона и Парижа Гитлер тогда был просто удачливым политиком, занимающимся возрождением германской экономики. Да, он высказывал опасные идеи. Но мировоззрение Советского Союза для западноевропейских стран было неприемлемым, — сказал Драбкин.

Он отметил, что британцы и французы пытались задобрить Гитлера уступками из-за боязни новой войны. Для этого они готовы были пожертвовать странами Восточной Европы, напомнил историк.

Потери в Первой мировой для Лондона и Парижа были чудовищными, и там всячески стремились избежать новой войны для себя. Логика англичан и французов была простой: раз Гитлер видит «жизненное пространство» на востоке — туда его и надо толкать, а на западе — задобрить, чтобы избежать войны, — добавил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны в ЕС выходят за пределы какой-либо отдельно взятой страны. Он уточнил, что в Европе пытаются фактически поменять победителей и проигравших местами.

Россия
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Великая Отечественная война
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