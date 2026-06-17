«Выручка упала на 80%»: в Burger King раскрыли, что спасло компанию в ковид В Burger King заявили, что новые инициативы помогли пережить кризис в 2020 году

Во время пандемии коронавируса Burger King Russia было тяжело, но кризис стал толчком к развитию, рассказал директор компании по росту и эффективности бизнеса Никита Айрапетов в интервью главному редактору NEWS.ru Ольге Сабуровой на Большой сцене в рамках Конференции Tech Week 2026. По его словам, 2020 год был временем рождения различных инициатив, которые позволили преодолеть тот период.

Мой опыт говорит о том, что все самые эффективные решения возникают как контрреакция на большие проблемы. Например, ковид был очень сложным периодом для нашей сферы в целом. Рестораны закрывались, все уходили на карантин, и выручка у ряда компаний падала на 80%. Тогда было непонятно, что делать. Это было временем рождения различных инициатив, которые позволили нам преодолеть тот период. Но после мы сильно выросли благодаря тому, что вовремя и правильно отреагировали на кризис, — сообщил Айрапетов.

Ранее директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская заявила, что обновление офиса станет стимулом для развития бизнеса в условиях кризиса. По ее мнению, привязанность к старому офису в центре из-за привычной локации и планировки тормозит развитие компании, а организация пространства влияет на стиль работы и способность бизнеса меняться и адаптироваться к новым условиям.