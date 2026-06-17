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17 июня 2026 в 19:54

Песков заявил, что о зверствах Киева должен знать весь мир

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия должна продолжать рассказывать всему миру о зверствах Киева, заявил RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Европе проигнорируют атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Однако, по словам Пескова, это не повод опускать руки.

Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии расценил атаку украинского беспилотника на автобус со школьниками как террористический акт. Дети ехали из Гомеля в Геленджик Краснодарского края на отдых. После случившегося белорусские следователи срочно выехали в Россию.

До этого стало известно, что после атаки ВСУ на автобус были госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние одного из раненых пациентов сейчас оценивается как тяжелое.

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