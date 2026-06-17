«Есть противоядие»: Лавров ответил на планы Киева превратить Крым в остров Лавров пришел в недоумение из-за слов Федорова о планах превратить Крым в остров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что не понял слова министра обороны Украины Михаила Федорова о планах превратить Крым в остров. В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину дипломат предположил, что украинский чиновник пока не освоился на новой должности.

Да, он (Федоров. — NEWS.ru) сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо, — отметил Лавров.

Ранее Федоров заявил о готовности Киева превратить Крым в остров. В ответ заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал увеличить число ударов по мостам Украины. Парламентарий подчеркнул, что российские военные должны действовать симметрично и значительно жестче в ответ на попытки украинских формирований нарушать логистику региона.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ущерб полуострову от украинской блокады, исчисляющийся триллионами рублей, должен стать предметом международного судебного разбирательства. По его убеждению, подобные процессы позволят мировому сообществу узнать правду о попытках Киева организовать геноцид в Крыму.