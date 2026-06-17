Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 19:32

«Есть противоядие»: Лавров ответил на планы Киева превратить Крым в остров

Лавров пришел в недоумение из-за слов Федорова о планах превратить Крым в остров

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что не понял слова министра обороны Украины Михаила Федорова о планах превратить Крым в остров. В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину дипломат предположил, что украинский чиновник пока не освоился на новой должности.

Да, он (Федоров. — NEWS.ru) сказал. Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Он недавно в должности, ему освоиться надо, — отметил Лавров.

Ранее Федоров заявил о готовности Киева превратить Крым в остров. В ответ заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал увеличить число ударов по мостам Украины. Парламентарий подчеркнул, что российские военные должны действовать симметрично и значительно жестче в ответ на попытки украинских формирований нарушать логистику региона.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ущерб полуострову от украинской блокады, исчисляющийся триллионами рублей, должен стать предметом международного судебного разбирательства. По его убеждению, подобные процессы позволят мировому сообществу узнать правду о попытках Киева организовать геноцид в Крыму.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
Украина
Крым
Михаил Федоров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фанаты сборной Англии вывесили флаг «Стармер — педофил» на ЧМ-2026
«Подходы не меняются»: Ковальчук о трагедиях в Старобельске и под Брянском
Ковальчук сообщил о прибытии белорусских специалистов в Брянскую область
Трамп выразил благодарность Путину и Си за позицию по Ирану
Маликов с сыном, Королева — с невесткой: звездный десант на премьере фильма
Путин провел встречу с зарубежным лидером
Трамп высказался о своих беседах с Путиным и Зеленским
«Выручка упала на 80%»: в Burger King раскрыли, что спасло компанию в ковид
В Брянске рассказали, сколько детей попали в реанимацию после удара ВСУ
Трамп заявил, что Россия хочет мира на Украине
Историк раскрыл, зачем Британия и Франция позволили Гитлеру напасть на СССР
ВСУ атаковали детей из Белоруссии, застройщик «кинул» россиян: что дальше
Песков заявил, что о зверствах Киева должен знать весь мир
Песков предвосхитил реакцию ЕС на теракт в Брянской области
«Продвинутый уровень»: Путин о совместных планах России и АСЕАН
BBC уволит сотни сотрудников и закроет популярные шоу
В Кремле назвали теракт Киева бесчеловечным
Месси или Мбаппе: кто станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Песков назвал атаку ВСУ на автобус с детьми преднамеренной
Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по детям в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.