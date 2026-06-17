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17 июня 2026 в 14:57

Mash: Трабер пытался избавиться от активов на миллиарды рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Telegram-канал Mash сообщил, что петербургский бизнесмен Илья Трабер в последние годы стремительно избавлялся от своих активов. Согласно сведениям канала, в период с 2024 по 2026 год он продал свои доли в восьми компаниях с годовой выручкой в 10 млрд рублей.

Как отметил Mash, сейчас во владении Трабера остались акции семи компаний, оборот которых достигает 1 млрд рублей в год. Кроме того, как подчеркнул канал, предприниматель владеет двумя компаниями, связанными с арендой недвижимости, и юридической конторой.

Ранее Telegram-канал «112» заявил, что правоохранительные органы задержали Трабера по подозрению в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое было совершено в октябре 2020 года в доме под Выборгом. Как следует из публикации, вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

До этого стало известно, что силовики провели масштабные обыски в загородном доме Трабера, расположенном на территории Ленинградской области. Затем сотрудники ФСБ нагрянули с оперативными мероприятиями в знаменитый офис коммерсанта на Старорусской улице и на ряд его ключевых предприятий.

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