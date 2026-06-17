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17 июня 2026 в 19:13

Адвокат ответил, что может грозить бывшим хозяевам медведицы Майки

Адвокат Багатурия: бывшим хозяевам медведицы Майки может грозить тюрьма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывшим владельцам медведицы Майки может грозить тюрьма, если будет доказано жестокое обращение, которое привело бы к увечьям животного, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он уточнил, что это зависит от результатов проверки и ветеринарной экспертизы.

Уголовная ответственность по статье 245 УК РФ возможна, если будет доказано жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного. В этом случае наказание может доходить до трех лет лишения свободы, а при квалифицирующих признаках — до пяти лет. Ключевое значение будут иметь результаты проверки и ветеринарной экспертизы: наличие травм, истощения, признаков хронического стресса, последствий натравливания собак, отсутствие надлежащего ухода. Именно от этого зависит, останется ли дело в административной плоскости или перейдет в уголовную, — сказал Багатурия.

Адвокат отметил, что важно разделять законность первоначального приобретения животного и ответственность за дальнейшее обращение с ним. Если медведица была приобретена в 2015 году, сам по себе факт владения ею не образует состава правонарушения: животные, купленные до введения современных ограничений, в отдельных случаях могут оставаться у владельца до естественной смерти, уточнил собеседник.

Но это не освобождает владельца от обязанности обеспечивать нормальные условия содержания, уход, питание, ветеринарную помощь и безопасность. Если подтвердится, что медведицу содержали в стесненных условиях, использовали для натаскивания охотничьих собак или фактически допускали причинение ей страданий, владельцам может грозить административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ. Для граждан штраф за жестокое обращение с животными, если нет признаков преступления, составляет от 5 до 15 тыс. рублей, — резюмировал Багатурия.

Ранее стало известно, что медведицу Майку, которая пропала в Приморье, нашли волонтеры и готовят к отправке в подмосковный парк-приют. Однако директор учреждения «Земля прайда» Виктор Агафонов сообщил, что психоэмоциональное состояние животного вызывает серьезные опасения.

До этого Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку условий содержания Майки в селе Иннокентьевка. Как отмечали в региональном правительстве, косолапый принадлежит частному лицу на законных основаниях — его приобрели у цирка шапито в 2015 году и использовали для натаскивания охотничьих собак-лаек.

Россия
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