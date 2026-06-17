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17 июня 2026 в 13:42

Юрист ответила, почему некоторые мужчины отказываются платить алименты

Юрист Васильева: мужчины воспринимают алименты как деньги для бывшей жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Некоторые мужчины воспринимают алименты как деньги для бывшей жены, рассказала MIR24.TV юрист и доцент Финансового университета Оксана Васильева. Она отметила, что уклонение от уплаты также может быть наказанием бывшей партнерши.

На фоне личных обид и конфликтов они сознательно уклоняются от выплат, пытаясь таким образом наказать бывшую партнершу. При этом страдает прежде всего ребенок, который лишается части финансовой поддержки, необходимой для нормальной жизни, образования и развития, — рассказала Васильева.

Юрист подчеркнула, что хронические неплательщики алиментов обычно имеют слабую финансовую и социальную дисциплину. По ее словам, они скрывают свои реальные доходы, работают без официального оформления и игнорируют требования судебных приставов, не пытаясь погасить задолженность на протяжении многих лет.

Ранее адвокат Макка Салигова рассказала, что мужчина не может добровольно отказаться от отцовства лишь по той причине, что он не хотел рождения ребенка или поменял свое решение после его появления. Она отметила, что оспорить этот момент можно лишь в судебном порядке и при условии, что человек на самом деле не является биологическим отцом ребенка.

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