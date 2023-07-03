Лолита неожиданно поддержала уехавшую в Израиль Пугачеву Лолита Милявская призвала не осуждать уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская поддержала уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Ее слова показались некоторым зрителям неожиданными. Исполнительница призвала не осуждать Примадонну и причислила коллегу к выдающимся и великим людям, а ее критиков назвала «неталантливыми и ленивыми».

59-летняя Милявская поблагодарила Пугачеву за то, что в свое время та подарила ей песню «Маленький» и помогла состояться как певице. По словам артистки, слухи о том, что Примадонна закрывала дорогу на сцену молодым талантам, беспочвенны.

Я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо, потому что она из разряда великих, — цитирует слова Лолиты «KП-Санкт-Петербург».

Милявская заявила, что критиковать и осуждать Пугачеву за ее поступки и слова не стоит. По ее мнению, в настоящее время заменить Аллу Борисовну на эстраде не сможет никто.

Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу, — уверена Лолита.

Также певица пояснила, что ее и многих других исполнителей иногда не приглашали в авторский проект Пугачевой «Рождественские встречи» из-за того, что они не попадали в формат программы.

Мои песни не подходили в том или ином году, не было материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право, — считает Милявская.

Ранее заслуженный артист Сергей Юшкевич выступил против возвращения покинувших Россию после начала СВО деятелей культуры. По его словам, «нынешние уехавшие, по сути, продались за джакузи и бассейн во дворе». Занять антироссийскую позицию многих артистов, по его мнению, вынудило наличие недвижимости за рубежом. Юшкевич уверен, что в Европе и Америке до российских звезд никому нет дела и собирать огромные залы они уже никогда не смогут.

Режиссер Никита Михалков также считает, что покинувшие Россию артисты больше не смогут вернуться на родину и занять прежние позиции, так как их места в кино и на эстраде уже заняты молодыми талантами.