Составлен список российских артистов, которые тоскуют по РФ после отъезда

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Актриса Ингеборга Дапкунайте после начала спецоперации на Украине переехала из России в Европу. Спустя год жизни за границей она заявила, что скучает по Москве. Кто из артистов после эмиграции признался, что тоскует по Родине?

Кто из артистов заявил о тоске по России

Дапкунайте в марте 2022 года уехала из России в Брюссель. В интервью Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) артистка рассказала, что тогда не знала, что покидает страну навсегда. Спустя год жизни в Европе она призналась, что тоскует по Москве.

«Для меня это тяжело, потеря. Я скучаю очень по Москве, но я скучаю по Москве, которой уже нет. Эмиграция — это очень тяжелая штука. Я проходила это не раз. Я из Литвы, плавно и прекрасно снималась в России, это была моя некая эмиграция. И опять сейчас меняется все. Я невероятно привилегированный человек. У меня есть язык, документы», — заявила артистка.

Актриса Рената Литвинова после начала спецоперации переехала в Париж. Связи с Россией артистка не разрывала и говорит, что не может не хотеть вернуться.

«У меня там мама. Она уже довольно взрослая, и я не могу ее перевезти. Боже мой, я сейчас заплачу! Конечно, в России осталось много близких людей», — заявила она французскому каналу Arte.

Певица Алла Пугачева после отъезда в Израиль выступила с критикой в адрес соотечественников и не говорила о планах вернуться. Но певец Александр Буйнов заявил в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что артистка скучает по Родине.

«Думаю, она там несчастлива. Она не может быть там счастлива. Потому что она девчонка с Таганки, она родилась здесь... И молодость, и юность — все здесь. Конечно, человек не может жить постоянно прошлым... Но и забывать его нельзя, потому что то, что было, именно этот пласт и делает нас культурными», — сообщил исполнитель.

Актер Анатолий Белый после начала спецоперации отказался от звания народного артиста России и эмигрировал в Израиль. Артист в интервью американским журналистам заявил, что не думает о возвращении, но скучает по Москве и Санкт-Петербургу.

Как артисты отреагировали на отъезд коллег за границу

Актриса и сценарист Лариса Бравицкая раскритиковала отъезд артистов из России и назвала его «галковщиной». В своем Telegram-канале она заявила, что эмигрировавшие знаменитости покинули страну намеренно и не собираются возвращаться.

«„Галковщина“ — это спонтанная эмиграция, крушение всей прошлой, благополучной жизни, добровольный разрыв и отказ от Родины. „Галковщина“, как явление, поразила многих талантливых, благополучных и успешных деятелей культуры. Конечно, у людей творческих частенько зашкаливают эмоции, и они совершают глупые и необдуманные поступки», — отметила актриса.

Мария Шукшина после отъезда деятелей культуры за границу поменяла мнение о многих из них. Актриса заявила The Voice, что эмигрировавшие артисты спустя время захотят вернуться в Россию на заработки.

«Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность. Пугачева назвала российских зрителей „холопами, которые превратились в рабов“. А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила», — сообщила Шукшина.

Народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал поведение Аллы Пугачевой после отъезда из России. По его мнению, артистка «хоронит себя как творческую личность» и ничем не запомнится для молодежи.

«Пугачева... она же тоже взрослая уже. Уходит, закапывая себя... Будут ли говорить про нее, что она великая? Нет! Вспомнить — пара поколений взрослых, может быть. Но выйдите сейчас на улицу, спросите 16-летнего человека, кто такая Пугачева. Пускай споют хоть одну песню. Девять из десяти не смогут», — заявил Запашный.

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