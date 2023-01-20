Хаматовой предрекли выгорание после жалобы на спектакль в США Продюсер Рудченко: Хаматова может выгореть как артистка в США

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова может столкнуться с выгоранием, выступая в США, сообщил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Так он отреагировал на жалобы артистки после своего недавнего выступления в американском театре. По мнению Рудченко, в США «двуликая» аудитория, которая может как «яростно поддерживать» артиста, так и быть «холодной» во время выступления. Он отметил, что зрители в Соединенных Штатах избалованы звездами первой величины и для них Хаматова такой не является. Продюсер считает, что артистка совершила ошибку, променяв благосклонных поклонников в России на «сухую публику» в США.

А на что рассчитывала Хаматова? Известно, что американская публика двуликая. Она может яростно поддерживать артиста аплодисментами, но при этом быть очень холодной при самом выступлении. Так американцы воспринимают любых артистов. Она променяла нашу публику, ее поклонников, тех, которые с теплом принимали ее, на вот эту сухую публику, которой в принципе не нужна Хаматова. Они избалованы голливудскими артистами, звездами первой величины. Кто такая для них Чулпан Хаматова? Поэтому и получает такое. Возможно, скоро выгорание как артистки, будет работать на неотзывчивую публику. Здесь она промахнулась, но сама выбрала свою аудиторию. Теперь будет с ней работать, — сказал продюссер.

20 января Хаматова пожаловалась на условия выступления в Сан-Франциско в постановке «Орфей». По ее словам, на сцене было очень холодно, из чего актриса боялась потерять голос.

Ранее Хаматова заявила, что готова была на все, уехав из России в Латвию, вплоть до работы в такси и доставке еды. Актриса в эфире шоу «Детский недетский вопрос» на YouTube рассказала, что уровень ее жизни в Латвии стал гораздо ниже, чем в России, и поэтому она была готова браться за любую работу.