«Если отнимут — отдам»: Хаматова о звании народной артистки

Российская актриса театра и кино, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова назвала пережитком звание народной артистки России, которым её наградили. Об этом она заявила в интервью для латвийского телевидения, добавив, что готова отказаться от звания, если поступит подобный запрос. Запись разговора доступна на YouTube.

Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьёзно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам, — заявила Хаматова.

20 марта актриса Хаматова подтвердила, что в настоящее время живёт в своём доме в латвийской деревне. Решение о том, что пока не вернётся в Россию, она приняла после зарубежного отпуска.

Ранее сообщалось, что актриса нашла в Латвии работу. Её позвал главный режиссёр Нового Рижского театра Алвис Херманис. Это произошло после выхода интервью, которое Хаматова дала своей подруге и коллеге Екатерине Гордеевой.

Советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн заявил, что с отъездом Хаматовой страна потеряла очень талантливую актрису. Он назвал себя другом звезды и выразил сожаление из-за того, что в ближайшее время не сможет увидеться с ней.