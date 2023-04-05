Актеру Назарову вынесли приговор за песню об СВО Суд оштрафовал актера Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Дмитрия Назарова, передает ТАСС. Артиста признали виновными в дискредитации Вооруженных сил России из-за ролика, в котором он исполнил песню о специальной военной операции.

Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский принял решение уволить Назарова из театра по указанию сверху, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников учреждения. Сейчас Назаров с супругой Ольгой Васильевой живут в Израиле.

В феврале экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что против Назарова вскоре могут завести уголовное дело из-за высказываний об СВО.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал Назарова и Васильеву четой подлецов за то, что они публично раскритиковали военную операцию на Украине. По мнению парламентария, таким артистам нужно запретить выступать перед российской аудиторией.