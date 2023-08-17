Измена мужу, переезд в Италию, встреча с Залужным: как живет Ольга Харлан После ЧМ в Милане украинка стала одной из самых обсуждаемых спортсменок

Фото: Tommaso Berardi/IPA Sport/Global Look Press

Ольга Харлан

На днях украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Спортсменка опубликовала фото с ним в социальной сети. К саблистке приковано особое внимание после скандала на чемпионате мира — 2023 в Милане, где она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Несмотря на дисквалификацию, Международный олимпийский комитет (МОК) позволил Харлан принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. С кем украинская спортсменка живет в Италии и как относится к ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как Харлан начала заниматься фехтованием

Харлан родилась в украинском городе Николаеве, однако позже переехала в Киев. Ее отец занимался парусным спортом, а она — бальными танцами. Фехтования могло и не быть в ее жизни, если бы не финансовые трудности в семье.

«Я помню, что самыми дорогими были туфли. Тогда, в 1996–1997 годах, они стоили 100 грн. Это было довольно сложное время для всей семьи. Надо было платить за индивидуальные уроки, семинары и тому подобное. Мы просто не смогли заплатить. Это стало основной причиной окончания тренировок и танцев», — признавалась Харлан в интервью изданию «Факты».

В девять лет Ольга впервые оказалась в секции по фехтованию. Первым тренером Харлан стал ее родной дядя. А уже через пять лет спортсменка впервые выступила на взрослом чемпионате Европы, где добралась до четвертьфинала. Еще через три года, в 18 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в командной сабле. За свою карьеру Ольга завоевала четыре олимпийские медали и пять побед в общем зачете Кубка мира.

С кем Харлан изменила мужу

Харлан не скрывала события личной жизни. В августе 2014 года она вышла замуж за фехтовальщика Дмитрия Бойко, но через четыре года они развелись. По словам саблистки, им было трудно сохранить отношения на расстоянии — супруг Ольги решил уехать на работу в США, а она не хотела покидать Украину.

«Когда мы не виделись 7 месяцев, я поняла, что, скорее всего, это чужой человек мне уже. Он приехал потом на неделю и снова уехал. После моего дня рождения, я сказала, что давай, наверное, пока не будем общаться», — поделилась спортсменка в Youtube-программе «Звездный путь».

После развода саблистка почти сразу объявила о романе с чемпионом Европы, призером олимпиад и чемпионатов мира и Луиджи Самеле.

«Я готова рассказать свою тайну. Я свои новые отношения с сегодняшним молодым человеком начала, когда была официально замужем. Мы с Луиджи скрывали это. „А что люди подумают?“ Я такая плохая, я там едва не изменяю. Через несколько месяцев мои родители узнали об этих отношениях. Мало кто знал, что мы с моим экс-мужем уже год не живем вместе», — рассказывала саблистка в шоу «Танцы со звездами», в котором она участвовала в 2021 году.

Какую российскую музыку слушает Харлан

В это время итальянцу пришлось нелегко, потому что он ревновал избранницу к ее партнеру по проекту Дмитрию Дикусару.

«Для него этот период танцев тоже очень сложный. Очень сложный. Потому что он меня не видит. Он видит, как я трусь о красивого мужика. Он смотрит на меня в откровенных костюмах. Ему тоже это сложно, я его тоже понимаю и всячески пытаюсь как-то сгладить это все», — признавалась Харлан YouTube-каналу Dorotye.

Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency Ольга Харлан с прототипом Barbie

Но паре удалось преодолеть трудности. Более того, девушка рассказывала, что ее спутник, как и она, слушает российскую музыку.

«Грустные песни точно не слушаю, не то настроение. Моргенштерн, как бы ужасно это ни звучало. Но, блин, он везде. Slava Marlow, они все как братья. Стыдно, знаю. Сама иногда так: „Все, хватит это слушать. Такой бред“. Молодой человек у меня тоже слушает такую музыку. Русский рэп, Элджей ему понравился. Он-то не понимает, о чем тот поет. Но ему прикольно», — говорила украинка в интервью ua.tribuna.com.

Где сейчас живет Харлан и зачем встречалась с Залужным

После начала СВО Самеле помог Харлан вывезти из Украины сестру и племянника. Сейчас саблистка живет вместе с парнем и тренируется в Италии. На чемпионате мира — 2023 в Милане Самеле вступился за девушку после ее дисквалификации за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

«За свою карьеру я видел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого. Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы! Системы, где высокомерие побеждает честность. Система, в которой тот, кто может вам помочь, ничего не ждет, кроме твоей неудачи. Сегодня прочувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог. Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан», — написал Самеле в своей социальной сети.

Недавно Харлан удивила подписчиков в социальной сети. Она встретилась с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и опубликовала их совместную фотографию на своей странице.

Спортсменка не стала раскрывать обстоятельства, при которых она увиделась с представителем ВСУ. Она процитировала в подписи к снимку слова Залужного: «Все будет хорошо».

Фото: Tommaso Berardi/IPA Sport/Global Look Press Ольга Харлан

Как Харлан относится к ВСУ

В июне 2023 года свою победу на Европейских играх она посвятила ВСУ. «Эта награда в первую очередь для них. Эта победа очень важна в первую очередь для нашей страны, а также лично для меня, потому что я очень хотела принести медаль Украине, нашим бойцам», — сказала Харлан изданию zn.ua.

После скандала с ее участием на чемпионате мира — 2023 в Милане Харлан назвала условия, при которых российские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады-2024 в Париже.

«Если они уже хотят допустить их под нейтральным флагом, эта нейтральность должна быть глубже. Вы должны проверять это. Они (россияне. — NEWS.ru) должны это публично сказать или подписать декларации, потому что до этого они были против подписания», — сказала Харлан в утренней передаче «Сніданок з 1+1».

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