Киев потребовал дисквалифицировать российскую саблистку за «провокацию» Верховная рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

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Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. На сайте ведомства сообщается, что спортсменка совершила «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

Украинские депутаты настаивают на пожизненной дисквалификации Смирновой. Они также решительно осуждают меры, принятые в отношении украинской саблистки Ольги Харлан. По их словам, Международная федерация фехтования должна извиниться перед ней за дисквалификацию.

Инцидент с участием Харлан и Смирновой произошел 27 июля. Российская спортсменка хотела пожать руку сопернице, как того требует регламент. Харлан при этом проигнорировала соответствующий жест, удалившись с площадки. Без рукопожатия поединок считается не завершенным. За свой поступок украинская спортсменка была дисквалифицирована.

Позднее Международный олимпийский комитет выдал Харлан автоматическую квалификацию на ОИ-2024. В МОК отметили, что спортсменка оказалась в «уникальной ситуации». Речь идет об обстоятельствах, когда квалификационные баллы саблистки не могут быть компенсированы в связи с произошедшим инцидентом.