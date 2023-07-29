Рукопожатия в фехтовании отменят после скандала с украинской саблисткой La Repubblica: FIE отменит рукопожатия после инцидента с украинской саблисткой Харлан

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Ольга Харлан

Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить рукопожатия после скандала на чемпионате мира, когда украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, сообщает La Repubblica. По данным издания, спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии.

Рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к русским, — пояснили в La Repubblica.

Харлан 27 июля выиграла поединок 1/32 финала чемпионата мира в Милане у россиянки Анны Смирновой со счетом 15:7. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова 45 минут ожидала соперницу для завершения боя согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже в FIE сообщили о дисквалификации Харлан.

Ранее Ольга Харлан заявила, что готова встречаться с российскими спортсменами на арене, но жать руки не намерена. По ее словам, соответствующее разрешение ей дал глава Международной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис. Вместо рукопожатий он предложил соприкоснуться с соперником клинками сабель.