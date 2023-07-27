Российской саблистке угрожают смертью из-за скандала на ЧМ по фехтованию Саблистке Смирновой угрожают смертью из-за скандала на ЧМ по фехтованию

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Анна Смирнова

Российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях стали приходить угрозы смерти после скандала на чемпионате мира по фехтованию. Большая часть комментариев на странице девушки в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) была написана на украинском языке.

После этого, Смирнова стала отключать возможность оставлять комментарии под своими фотографиями.

27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за нежелание пожать руку Смирновой после поединка. Смирнова и Харлан встретились в 1/32 финала. Харлан выиграла со счетом 15:7. Саблистка из России около 50 минут оставалась на дорожке из-за отказа Харлан. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.

Заслуженный тренер России по фехтованию Владимир Дьяченко отметил, что Харлан знала о дисквалификации в случае отказа пожать руку. Он добавил, что данная процедура прописана в официальных правилах.

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам принимать участие в соревнованиях, где также участвуют россияне. При этом подчеркивается, что правило распространяется лишь на те мероприятия, где российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и никак не выражают свою национальную принадлежность.