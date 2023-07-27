Украинскую саблистку выгнали с ЧМ после боя с россиянкой: все о скандале Харлан не сможет принимать дальнейшее участие в турнире по фехтованию

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова

В Милане на чемпионате мира по фехтованию впервые после начала СВО в поединке встретились спортсменки из России и Украины. После окончания боя саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) это означает немедленную дисквалификацию. Как наказали Харлан, были ли еще случаи, когда украинцы показывали неуважение к российским спортсменам, — в материале NEWS.ru.

Как закончился бой Харлан и Смирновой

В Милане на чемпионате мира, который стартовал 25 июля, состоялась 1/32 финала индивидуального турнира по сабле. В поединке встретились украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова, выступающая на соревнованиях в нейтральном статусе. Наша спортсменка проиграла сопернице. По правилам FIE после каждого поединка саблистки должны пожать руки, но Харлан в ответ на протянутую руку Смирновой выставила саблю, что-то сказала и ушла с помоста.

Россиянка осталась на дорожке и покинула ее более чем через полчаса — все это время к ней подходили арбитры. Организаторы ЧМ предоставили Смирновой стул, чтобы она подождала Харлан. Но саблистка не вернулась, это означало немедленную дисквалификацию, но Международная федерация фехтования приняла решение не сразу.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Ольга Харлан

В правилах FIE говорится, что бой не считается законченным, пока спортсмены не отсалютуют друг другу, арбитру и зрителям. В главе Т.87 говорится: «Если один или оба спортсмена отказываются салютовать или пожать руки в соответствии с этим правилом, арбитр отстранит его/их от участия в данных соревнованиях, а также от двух последующих соревнований FIE в данном виде оружия (статьи Т.114, Т.119, Т.120). Очки или титулы, полученные к данному моменту, сохраняются».

Российская сторона подала протест на результат схватки, но FIE его отклонила.

Как в России отреагировали на поступок Харлан

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой вопиющим нарушением. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лишь вмешательство Федерации фехтования России повлияло на решение международной федерации дисквалифицировать украинку.

«Совершенно неспортивное поведение украинки, причем она заслуженная, авторитетная спортсменка. Здесь было четкое нарушение всех правил. Сначала было непонятное решение судей: 30 минут не показывали никаких эмоций, и только правильное вмешательство Федерации фехтования России повлияло на решение международной федерации дисквалифицировать украинку. Мы все видели кадры, когда наша девушка протягивает ей руку, а навстречу ей поднимается оружие. Это вопиющее нарушение», — считает Свищев.

По его мнению, такое поведение украинки можно объяснить запугиванием спортсменов со стороны чиновников, которые сначала запретили участвовать в турнирах с россиянами и белорусами, а затем изменили свое решение.

Украинская саблистка Ольга Харлан знала о дисквалификации в случае отказа пожать руку после поединка с россиянкой Анной Смирновой, сообщил NEWS.ru заслуженный тренер РФ по фехтованию Владимир Дьяченко.

«В своей карьере мне не приходилось с таким встречаться. Если в правилах турнира прописано, что в случае отказа пожимать руку следует дисквалификация, судейская коллегия абсолютно правильно поступила. Думаю, что Харлан шла на этот жест, зная эти правила», — сказал Дьяченко.

Как FIE наказала Харлан

В итоге украинскую саблистку сняли с 1/16 финала, где она должна была провести поединок с Йоаной Илиевой из Болгарии. Соперница Харлан без борьбы прошла в следующий раунд.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что украинка получила черную карточку и будет исключена до конца чемпионата мира в Милане. Выставив саблю в сторону после боя, украинка также подпала под антиспортивное поведение, наказание за которое подразумевает отстранение на два месяца.

Что известно о Харлан

32-летняя Ольга Харлан является самой титулованной фехтовальщицей страны. На ее счету олимпийская победа в Пекине-2008, шесть побед на чемпионатах мира и восемь — на чемпионатах Европы.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Ольга Харлан

В 2021-м Харлан комментировала скандал, разгоревшийся после совместного фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020. В тот момент Харлан вспомнила, что после соревнований в Рио-де-Жанейро, где она завоевала бронзу, уступив россиянкам Яне Егорян и Софье Великой, ее раскритиковали в Сети.

«И началось: „Как ты можешь стоять под их гимн?“ Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше... Поскольку практически каждый из нас представляет какую-то военную организацию, армию и так далее, у каждого был инструктаж. Но когда ты на пьедестале, то уже плохо представляешь, что делаешь. Не думаешь о последствиях. Плюс опыта у кого-то нет», — отметила спортсменка.

Что сказали в Федерации фехтования Украины

Министерство молодежи и спорта Украины сняло апрельский запрет на участие своих атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, которые выступают в нейтральном статусе. Из-за этого закона украинские сборные не смогли выступить на чемпионате мира по дзюдо в Дохе и чемпионате мира по тхэквондо в Баку.

Снятие запрета пришлось как раз на чемпионат мира по фехтованию в Милане и поединок Харлан и Смирновой. А вот днем ранее, до принятия нового закона, украинскому шпажисту Игорю Рейзлину пришлось отказаться от схватки с россиянином Вадимом Анохиным. Рейзлин предоставил медицинскую справку, благодаря которой его не лишат рейтинговых очков и не накажут на родине.

Федерация фехтования Украины запретила своим спортсменам проявлять солидарность с россиянами. С таким призывом организация выступила на своем сайте.

«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», — говорится в заявлении.

Каких спортсменов из России допустили до международных соревнований

Международная федерация фехтования (FIE) — первый руководящий орган спорта, который прислушался к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) от марта этого года, поэтому допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступило в силу в первой половине апреля и вызвало череду протестов: страны — хозяйки этапов Кубка мира отменяли соревнования на своей территории, а Федерация фехтования Украины обратилась в суд Лозанны с требованием приостановить решение FIE.

В мае подоспели результаты работы комиссии FIE по отбору российских спортсменов. Критерии, выставленные МОК в марте, не позволяли нашим атлетам, связанным с Вооруженными силами РФ и поддерживающим СВО на Украине, получить нейтральный статус.

В итоге до участия в соревнованиях под эгидой FIE не были допущены титулованные российские фехтовальщики, такие как Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова, Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников. Из-за позднего утверждения списков майские этапы Кубка мира прошли без участия спортсменов из России, даже тех, кто прошел отбор FIE.

В Милан приехали семь российских фехтовальщиков, самым титулованным из которых оказался Вадим Анохин — чемпион Европы 2017 года в командах. Еще из мужской сборной отобрался шпажист Артем Саркисян. В женских соревнованиях наши девушки были представлены в каждом виде оружия: Яна Бекмуразова и Полина Хаертдинова (шпага), Лейла Пириева (рапира), Алена Лисина и Анна Смирнова (сабля).

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Софья Великая

Кто угрожает Смирновой после боя с Харлан

23-летняя Анна Смирнова — победительница молодежного первенства России — 2023. Спортсменка из Барнаула, представительница краевого Центра спортивной подготовки впервые принимала участие в турнире такого уровня.

«Чемпионат мира, конечно, событие и для меня, и для спортсменки — уникальное, набираемся опыта», — делился главный тренер по фехтованию ЦСП Алтайского края Валериан Феоктистов.

После поступка Харлан Смирнова столкнулась с агрессией в свой адрес. В социальных сетях ей стали желать смерти пользователи с Украины. Как сообщает РИА Новости, саблистка закрыла комментарии к публикациям.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Анна Смирнова

Какие еще инциденты случались между спортсменами из России и Украины

Единственная форма протеста, доступная спортсменам с Украины, — не пожимать руку соперникам после матча. На прошедшем «Ролан Гаррос» было сразу несколько таких эпизодов, спровоцировавших свист на трибунах. Элина Свитолина сначала не пожала руку Анне Блинковой, затем — Дарье Касаткиной, а в четвертьфинале — Арине Соболенко из Белоруссии. В каждом из случаев трибуны неодобрительно гудели в сторону украинки.

В январе 2023 года в футбольном матче французской Лиги 1 встретились «Монако» и «Марсель», игра завершилась вничью — 1:1. Во время традиционного обмена рукопожатиями, когда игроки, уходя в раздевалку, благодарят друг друга за матч, встретились «монегаск» Александр Головин и выступающий за «Марсель» украинец Руслан Малиновский. Футболисты коротко обнялись и перекинулись парой фраз.

На следующий день разгорелся скандал. Малиновскому пришлось извиняться перед соотечественниками. «Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока „Монако“. Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», — написал тогда футболист в социальной сети.

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