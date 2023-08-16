Оскандалившаяся украинская фехтовальщица Харлан встретилась с Залужным Украинская фехтовальщица Харлан сообщила о встрече с Залужным

Фото: Социальные сети

Валерий Залужный и Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Фотографию с ним спортсменка опубликовала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Харлан не стала раскрывать, о чем именно говорила с Залужным. При этом она рассказала, что генерал ей пообещал, что «все будет хорошо».

Сказал, что все будет хорошо, — написала украинская спортсменка под фотографией.

Ранее Харлан спровоцировала скандал с участием российской фехтовальщицы Анны Смирновой. После поединка украинская спортсменка отказалась пожать руку сопернице, как того требует регламент. Смирнова ждала возвращения Харлан на сцене более часа. За подобный поступок украинскую спортсменку дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию. Без рукопожатия в конце поединок считается незавершенным.

Позднее Харлан заявила, что готова встречаться с российскими спортсменами на сцене, однако жать им руки не намерена. Спортсменка добавила, что соответствующее разрешение ей дала Международная федерация фехтования. В организации заявили, что вместо рукопожатия Харлан может соприкоснуться с соперниками клинком сабли.