Российская саблистка больше часа ждала рукопожатия от украинской соперницы Украинская саблистка Харлан отказалась пожимать руку россиянке Смирновой

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Анна Смирнова

Российская саблистка Анна Смирнова час ждала украинскую соперницу Ольге Харлан, чтобы пожать ей руку, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, без рукопожатия бой считается незавершенным. Спустя некоторое время россиянке принесли стул, чтобы она могла дождаться Харлан, однако через час она все же ушла. Теперь украинке грозит исключение с соревнований.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Милане. После окончания боя, Смирнова попыталась пожать руку украине, так как того требует регламент. Однако в ответ она выставила шпагу вперед, что-то сказала и ушла. Смирнова осталась ее ждать, однако спустя час Харлан так и не вернулась, поэтому российская саблистка также решила покинуть площадку.

Как сообщалось ранее, Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам принимать участие в соревнованиях, где также участвуют россияне. При этом подчеркивается, что правильно распространяется лишь на те мероприятия, где российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и никак не выражают свою национальную принадлежность.

Международный олимпийский комитет ранее рекомендовал федерациям спорта разрешить участвовать в соревнованиях россиянам, не выражавшим поддержку специальной военной операции на Украине. Также комитет выступил с рекомендацией не допускать к мероприятиям спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.