Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 05:31

Якутского депутата-иноагента исключили из парламента

Парламентарии в Якутии досрочно прекратили полномочия депутата Иванова

Фото: Global Look Press/Russian Look/Vladislav Kadyshev
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии досрочно прекратило полномочия депутата Александра Иванова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признанного 27 февраля в России иностранным агентом. Решение было принято на пленарном заседании, сам парламентарий на нем не присутствовал, пишет ТАСС.

За досрочное прекращение полномочий проголосовали 53 депутата, двое выступили против, трое воздержались. Как пояснили в пресс-службе парламента, Иванов был проинформирован о том, что его участие в заседании невозможно в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

На предыдущем пленарном заседании 25 февраля парламент принял постановление, в котором обратился к правоохранительным органам с предложением провести проверку в отношении депутата на предмет наличия в его выступлениях нарушений законодательства РФ. Члены заседания также выразили несогласие с его публичными высказываниями.

Ранее Минюст России обновил реестр иностранных агентов, добавив в него писательницу и политолога Нину Хрущеву, правнучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Вместе с ней в список иноагентов внесли публициста Вадима Штепу, журналиста-расследователя Сергея Резника, активиста Алексея Нестеренко и экономиста, профессора Парижской школы экономики Екатерину Журавскую.

иноагенты
депутаты
Якутия
исключения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.