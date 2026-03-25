Якутского депутата-иноагента исключили из парламента

Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии досрочно прекратило полномочия депутата Александра Иванова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признанного 27 февраля в России иностранным агентом. Решение было принято на пленарном заседании, сам парламентарий на нем не присутствовал, пишет ТАСС.

За досрочное прекращение полномочий проголосовали 53 депутата, двое выступили против, трое воздержались. Как пояснили в пресс-службе парламента, Иванов был проинформирован о том, что его участие в заседании невозможно в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

На предыдущем пленарном заседании 25 февраля парламент принял постановление, в котором обратился к правоохранительным органам с предложением провести проверку в отношении депутата на предмет наличия в его выступлениях нарушений законодательства РФ. Члены заседания также выразили несогласие с его публичными высказываниями.

Ранее Минюст России обновил реестр иностранных агентов, добавив в него писательницу и политолога Нину Хрущеву, правнучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Вместе с ней в список иноагентов внесли публициста Вадима Штепу, журналиста-расследователя Сергея Резника, активиста Алексея Нестеренко и экономиста, профессора Парижской школы экономики Екатерину Журавскую.