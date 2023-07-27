Саблистку из Украины дисквалифицировали за нежелание пожать руку россиянке Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали за нежелание пожать руку россиянке

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Ольга Харлан

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за нежелание пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка, передает РИА Новости. Саблистка из России около 50 минут оставалась на дорожке из-за отказа Харлан. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.

Международная федерация фехтования все-таки решила исключить украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке, — указано в сообщении.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Милане. Смирнова и Харлан встретились в 1/32 финала. Харлан выиграла со счетом 15:7. После окончания боя, Смирнова попыталась пожать руку украинке, так как того требует регламент. Однако в ответ она выставила шпагу вперед, что-то сказала и ушла. Смирнова осталась ее ждать, однако спустя час Харлан так и не вернулась, поэтому российская саблистка также решила покинуть площадку.

Как сообщалось ранее, Министерство молодежи и спорта Украины разрешило спортсменам принимать участие в соревнованиях, где также участвуют россияне. При этом подчеркивается, что правильно распространяется лишь на те мероприятия, где российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и никак не выражают свою национальную принадлежность.