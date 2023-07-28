Украинская саблистка Харлан объяснила отказ от рукопожатий с россиянами Украинская саблистка Харлан заявила, что глава FIE разрешил ей не жать руки россиянам

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Ольга Харлан (Украина)

Украинская саблистка Ольга Харлан в беседе с France 24 заявила, что готова встречаться с российскими спортсменами на арене, но жать руки не намерена. По ее словам, соответствующее разрешение ей дал глава Международной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис.

Вместо рукопожатий он предложил соприкоснуться с соперником клинками сабель. По словам Харлан, его заверение должно было быть достаточно, однако все сложилось иначе. В связи с этим спортсменка выразила уверенность, что Международная федерация фехтования «никогда не изменится».

Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки. <...> Я думала, что у меня есть его (Кациадакиса. — NEWS.ru) заверение на всякий случай, но, по всей видимости, нет, — заявила Харлан.

Ранее сообщалось, что Харлан отказалась от рукопожатия с саблисткой Анной Смирновой. После окончания боя россиянка протянула руку украинке, поскольку этого требует регламент, однако последняя покинула площадку. Смирнова ждала Харлан больше часа, но саблистка так и не вернулась. После инцидента украинскую спортсменку дисквалифицировали.