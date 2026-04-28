В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий

Во Дворце Ирины Винер в «Лужниках» состоялся II Национальный чемпионат розничных профессий, собрав более 200 высококлассных профессионалов из 30 российских городов. В мероприятии участвовали представители ключевых розничных сетей страны: «Магнит», «АШАН Ритейл Россия», «Азбука вкуса», «СПАР Мидл Волга» и «О`КЕЙ».

Отрасль ритейла стремительно развивается, и каждый день вы своими руками меняете качество жизни миллионов людей. Даже когда покупатель не видит ваши лица, он всегда видит и чувствует результат вашего труда — в чистой полке, в качественных продуктах, в доброжелательной атмосфере. Это большое профессиональное счастье — быть частью российской розницы. Уверен, Чемпионат подарит вам ощущение гордости за свою работу, а Роскачество всегда поможет вашим компаниям в совершенствовании качества процессов и повышении производительности труда, — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Соревнования проходили в соответствии с едиными профессиональными стандартами, созданными отраслевыми специалистами с учетом международных практик. Оценка проводилась по методу «пошагового аудита», при котором эксперты оценивали не только конечный результат, но и сам процесс выполнения задач, соответствие установленным стандартам и общую эффективность работы.

Для участников чемпионата была подготовлена насыщенная программа. На площадке действовала зона технологий ритейла от Х5, где посетители могли бесплатно попробовать свежие блины и кофе. Партнеры организовали гастрономический тур с дегустацией новинок. Принимая участие в мероприятиях, гости получали фирменные сувениры от ведущих розничных сетей.

Ранее сообщалось, что Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В ходе него участники обсудят главные тренды и темы в коммерческой недвижимости.