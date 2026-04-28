Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 10:46

В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий

Фото: Пресс-служба чемпионата
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Дворце Ирины Винер в «Лужниках» состоялся II Национальный чемпионат розничных профессий, собрав более 200 высококлассных профессионалов из 30 российских городов. В мероприятии участвовали представители ключевых розничных сетей страны: «Магнит», «АШАН Ритейл Россия», «Азбука вкуса», «СПАР Мидл Волга» и «О`КЕЙ».

Отрасль ритейла стремительно развивается, и каждый день вы своими руками меняете качество жизни миллионов людей. Даже когда покупатель не видит ваши лица, он всегда видит и чувствует результат вашего труда — в чистой полке, в качественных продуктах, в доброжелательной атмосфере. Это большое профессиональное счастье — быть частью российской розницы. Уверен, Чемпионат подарит вам ощущение гордости за свою работу, а Роскачество всегда поможет вашим компаниям в совершенствовании качества процессов и повышении производительности труда, — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Соревнования проходили в соответствии с едиными профессиональными стандартами, созданными отраслевыми специалистами с учетом международных практик. Оценка проводилась по методу «пошагового аудита», при котором эксперты оценивали не только конечный результат, но и сам процесс выполнения задач, соответствие установленным стандартам и общую эффективность работы.

Для участников чемпионата была подготовлена насыщенная программа. На площадке действовала зона технологий ритейла от Х5, где посетители могли бесплатно попробовать свежие блины и кофе. Партнеры организовали гастрономический тур с дегустацией новинок. Принимая участие в мероприятиях, гости получали фирменные сувениры от ведущих розничных сетей.

Ранее сообщалось, что Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В ходе него участники обсудят главные тренды и темы в коммерческой недвижимости.

Общество
ритейлеры
чемпионаты
специалисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.