Харлан получила автоматическую квалификацию на ОИ-2024 после скандала

Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ольга Харлан

Международный олимпийский комитет выдал украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024, сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). В заявлении МОК утверждается, что спортсменка попала в «уникальную ситуацию».

Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период, — заявили в МОК.

Харлан оказалась в ситуации, когда ее квалификационные баллы не могут быть компенсированы, говорится в сообщении. Украинская спортсменка потеряла их в связи с недавней дисквалификацией.

Ранее Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Анне Смирновой после окончания боя. Без этого жеста поединок считается незавершенным. Смирнова попыталась пожать руку Харлан, однако последняя ушла с площадки. После этого россиянка ждала свою соперницу больше часа.

По словам самой Харлан, она готова состязаться со спортсменами из России на арене, однако не станет жать им руки. Саблистка подчеркнула, что глава Международной федерации фехтования Эммануэль Кациадакис дал ей разрешение на это.