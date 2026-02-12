Путин поручил повысить квалификацию педагогов в сфере IТ и ИИ

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ организовать повышение квалификации педагогов и учителей в области информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в пресс-службе Кремля. В работе должны участвовать отечественные технологические компании. Отчет по этой теме необходимо представить к 1 сентября 2026 года.

Правительству РФ: обеспечить организацию повышения квалификации в области информационных технологий и искусственного интеллекта для педагогических работников образовательных организаций, предусмотрев формирование механизма вовлечения технологических компаний в такую работу, — говорится в перечне.

Ранее Путин поручил провести анализ системы дополнительного профессионального образования на соответствие задачам технологического лидерства страны. В рамках оценки необходимо обратить особое внимание на механизмы сотрудничества вузов и бизнеса в создании новых профессиональных программ. Также планируется формирование реестра успешных образовательных решений в этой сфере.