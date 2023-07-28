Отказалась от гражданства России: чем известна украинская саблистка Харлан Спортсменка не пожала руку россиянке и была дисквалифицирована с чемпионата мира по фехтованию

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Ольга Харлан

В четверг, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан встретилась на фехтовальной дорожке с российской спортсменкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. За отказ украинки пожать руку сопернице ее дисквалифицировали. Это не первый скандал с участием Харлан. С кем из россиянок саблистка обнималась несколько лет назад и какие запреты нарушила в Токио — в материале NEWS.ru.

Что сказала Харлан об отказе жать руку Смирновой

После боя на чемпионате мира — 2023 по фехтованию в Милане Ольга Харлан не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой. Несмотря на победу на дорожке, она была дисквалифицирована Международной федерацией фехтования (FIE).

«Сегодня я хочу сказать, что украинские спортсмены готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки», — приводит слова Харлан AFP.

По словам саблистки, глава FIE Эммануэль Кациадакис уверял, что можно не пожимать руки, а соприкоснуться клинками сабель.

«Я считала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, нет. Эта федерация никогда не изменится. Во всяком случае, я не знаю, буду ли я еще жива, когда это произойдет. Я надеюсь, что в мире фехтования все понимают», — добавила спортсменка.

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова

Почему Харлан отказалась от гражданства России

Ольгу Харлан считают едва ли не самой сильной спортсменкой в истории Украины. На Олимпиаду в Токио ее отправляли за золотой медалью, но добраться до пьедестала ей не удалось. А за девять лет до этого, в 2012 году атлетке предлагали получить российское гражданство, но Ольга вежливо отказалась, о чем рассказала в 2021 году после завершения Игр.

«Почему отказалась? Потому что я не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная. Хотя, давайте быть честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких», — сказала Харлан в интервью украинскому изданию Tribuna.com.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Ольга Харлан

Какой запрет нарушила Харлан на Олимпиаде-2020 в Токио

На Олимпиаде в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) постарался минимизировать любые формы физического контакта среди спортсменов из-за пандемии коронавируса. Тогда им запретили не только обниматься и пожимать друг другу руки, но и заниматься сексом.

Кровати в номерах спортсменов в Олимпийской деревне были сделаны из переработанных материалов — дерева и картона. Сообщалось, что на каждой из них может находиться только один человек, поскольку она выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. Однако это не помешало украинке Ольге Харлан. После Игр она призналась, что нарушила ограничения вместе со своим парнем, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

«Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было ок. Когда он был? Не перед соревнованиями. После. Поэтому у меня и нет медали», — рассказала Харлан в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу» («Віддушівдушу». — NEWS.ru).

Фото: Социальные сети Луиджи Самеле и Ольга Харлан

С кем из россиянок обнималась Харлан

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ольга Харлан в полуфинале встречалась с Яной Егорян. Тогда поединок завершился со счетом 15:9 в пользу российской спортсменки, которая в итоге и стала обладателем золота. Однако в борьбе за бронзу Харлан одолела французскую соперницу Манон Брюне со счетом 15:10. После церемонии награждения украинская саблистка приобняла Егорян для совместного снимка призеров, за что ее раскритиковали.

Тогда же российская саблистка Софья Великая, завоевавшая золото в командном первенстве и уступившая в личном турнире Яне Егорян, призналась в любви к украинской сопернице.

«Очень уважаю Харлан, люблю ее. Потрясающий человек, спортсмен. Наше противостояние интригует весь мир. Фехтование сейчас на высоком уровне в мире, думаю, наши успехи еще больше популяризируют фехтование в России», — заявила Великая РИА Новости.

Кто пытался задушить Харлан

Противостояние, о котором говорила Великая, состоялось на чемпионате мира — 2019 в Венгрии. В финале турнира Ольга Харлан одержала победу над россиянкой, опередив Великую на одно очко (15:14).

«Наше противостояние с Великой в мире фехтования ждали долго. Наверное, с момента Олимпиады. То она не доходила до встреч со мной, то я. Всем было просто интересно посмотреть, и после боя многие подходили и благодарили за интересное фехтование», — рассказывала Харлан в интервью iSport.ua.

На награждении обе спортсменки веселились. Великая в шутку пыталась задушить соперницу, Харлан смеялась и обнимала россиянку.

Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Софья Великая и Ольга Харлан

Кому из россиян Харлан не дала интервью в Рио

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские журналисты стали свидетелями эпизода, где Ольга Харлан вежливо отказала в интервью Дмитрию Губерниеву. По словам очевидцев, российский телеведущий спросил у украинской спортсменки, действительно ли она не будет с ним общаться. Она извинилась и ответила утвердительно.

В беседе с NEWS.ru Губерниев не подтвердил и не опроверг этот эпизод. «Я вспоминаю и допускаю, что был такой эпизод. Он мог быть. Но я могу сказать, что по-прежнему поддерживаю дружеские связи со многими украинским спортсменами», — сказал он.

Почему Харлан промолчала после объятий украинки и россиянки в Токио

Олимпиада в Токио запомнилась не только ковидными ограничениями, но и скандалом, который произошел после соревнований по легкой атлетике. Бронзовый призер Игр украинка Ярослава Магучих обнялась с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене из России, за что 19-летнюю спортсменку раскритиковали многие соотечественники. Тогда Харлан решила промолчать, вспомнив, как сама столкнулась с негативными комментариями после Рио.

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press Мария Ласицкене и Ярослава Магучих

«Как бы я ни прокомментировала, будет плохо. Эта фраза, ситуация... У меня есть свое твердое мнение, но я не буду его озвучивать. Тебя в любом случае осудят. Мне прилетело после Рио за ту же ситуацию на пьедестале, где я стояла с двумя русскими. И началось: „Как ты можешь стоять под их гимн?“ Что? Я на олимпийском пьедестале. После этого я не комментирую. Фотографироваться нужно меньше», — заявила тогда Харлан.

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