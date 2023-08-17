Суд оштрафовал Макаревича за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Макаревича на 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Певца и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за публикацию материалов без соответствующей маркировки, передает РИА Новости. Симоновский суд Москвы предписал музыканту выплатить 35 тысяч рублей.

Макаревичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей, — цитирует агентство сообщение суда.

Дело заведено по статье ч. 4 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иноагента»). По ней нарушителям — физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Андрей Макаревич попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. У него не было найдено иностранного финансирования, причиной стали высказывания музыканта в иностранных СМИ, включая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал его адвокат Александр Передрук.

В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) также за отсутствие маркировки иноагента. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Лазареву признали иностранным агентом в 2022 году. Телеведущая проживает в Испании.