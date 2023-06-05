Лазареву оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Лазарева

Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Суд оштрафовал Лазареву на 30 тыс. рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента, — сказала собеседница агентства.

Лазареву признали иноагентом в 2022 году. Сейчас она живет в Испании.

Ранее Лазарева поделилась эмоциями по поводу признания ее физлицом-иноагентом. Телеведущая сообщила, что она находится в депрессии, испытывает «чувство ужаса и позора». Лазарева также рассказала, что живет за границей и не планирует возвращаться на родину. Однако при этом телеведущая пожаловалась, что ее уволили с работы в 2012 году и она живет без профессии.

Депутат Госдумы Елена Драпеко резко ответила на жалобы Лазаревой о том, что она осталась без работы в Испании. По словам парламентария, звезду ей совсем не жалко, напротив, Россия сейчас очищается от грязи. Драпеко также заявила, что уехавшие артисты могут выступать в Америке на Брайтон Бич, где есть русская аудитория, однако там их ждет существование впроголодь.