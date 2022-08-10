«Чувство ужаса и позора»: Лазарева призналась, каково быть иноагентом Татьяна Лазарева: чувство ужаса и позора переживает каждый уехавший из страны иноагент

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022) поделилась эмоциями по поводу признания её иноагентом. Бывшая ведущая пала духом и находится в депрессии, о чём сама рассказала на одном из YouTube-каналов, пишет StarHit.

Чувство ужаса и позора, оно у каждого иноагента уж точно внутри, и у каждого человека, который уехал из страны. Он уехал от чувства ужаса и позора, — заявила сидящая без работы в Испании артистка.

Бывшая КВН-щица живёт за границей уже несколько месяцев и не планирует возвращаться на родину. При этом она сетует, что её уволили с работы ещё в 2012 году, она живёт без профессии, да и годы берут своё.

Как я оказалась на этом месте вообще, в этой Испании сейчас сидеть? — говорит юмористка.

Лазарева не получает предложений о работе и не находит сил вести собственные соцсети. Она ждёт, пока её позовут в какую-то программу.

Чувство вины за то, что я по-прежнему до сих пор не могу в себя прийти и что-то начать делать. Мой YouTube висит, я даже в соцсетях ничего писать не могу. Жду какой-то проект, — пояснила своё состояние бывшая жена Михаила Шаца.

Иноагентом Татьяну Лазареву признали в июле. Это совпало с её 56-летием. Изначально юмористка хорохорилась и ёрничала, что государство «подарило» ей «второй праздник».

Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю... Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент, — шутила на эту тему заработавшая известность и денег в России бывшая ведущая развлекательных программ.

Ранее Лазарева заявила о своем намерении вернуться в Россию в ближайшее время. В интервью каналу «Живой гвоздь» она отметила, что не отказывается от своей позиции, но скучает по родине.