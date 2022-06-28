Покинувшая Россию Лазарева заговорила о скором возвращении

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Российская телеведущая Татьяна Лазарева заявила о своем намерении вернуться в Россию в ближайшее время. На данный момент она проживает в Испании, куда переехала после объявления военной операции на Украине. В интервью каналу «Живой гвоздь» она отметила, что не отказывается от своей позиции, но скучает по родине.

Мне заткнули все, что могли, но мой рот все-таки работает. Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо со всем разобраться, — поделилась мыслями Лазарева.

Несмотря на это, ее бывший супруг, артист Михаил Шац ранее сделал заявление о том, что не планирует возвращаться в Россию. На данный момент он проживает с их общей дочерью в Израиле. По словам Шаца, только дочь может заставить его вернуться на родину.

Ранее стало известно, что звезды, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине, начали возвращаться. При этом они называют отъезд отпуском и заявляют, что готовы к работе на территории РФ. В число вернувшихся артистов вошли телеведущий Иван Ургант, комедийный актер Семен Слепаков, актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Манижа.