«Россия очищается от грязи»: Драпеко ответила на жалобы уехавшей Лазаревой Депутат Драпеко: уехавшую из России и оставшуюся без работы в Испании Татьяну Лазареву не жалко

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Депутат Госдумы Елена Драпеко резко ответила на жалобы актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой о том, что она осталась без работы в Испании. По словам парламентария, звезду ей совсем не жалко, напротив, Россия сейчас очищается от грязи, пишут «Народные Новости».

Очень хорошо, что она уехала. Россия сейчас очищается от пены и грязи. Вот побежали крысы, пусть они там мрут с голоду. Татьяну Лазареву мне не жалко, так ей и надо, — высказалась депутат.

Драпеко заявила, что уехавшие артисты могут выступать в Америке на Брайтон Бич, где есть русская аудитория, однако там их ждет существование впроголодь. Она подчеркнула, что лучшие русские артисты и писатели сейчас вместе с ней на Донбассе, и у них «все будет хорошо».

Ранее Лазарева поделилась эмоциями по поводу признания её физлицом-иноагентом. Бывшая телеведущая призналась, что она находится в депрессии, испытывает «чувство ужаса и позора». Она также рассказала, что живёт за границей уже несколько месяцев и не планирует возвращаться на родину. Однако при этом она пожаловалась, что её уволили с работы ещё в 2012 году и она живёт без профессии. Сейчас юмористка ждет предложений о работе, надеется, что ее позовут в какую-то программу.