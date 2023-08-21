«Мне никто не звонит»: как живет уехавший из России актер Анатолий Белый

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый после 20 лет службы в МХТ им. Чехова уволился из театра и переехал жить в Израиль. Как сложилась судьба артиста за границей и почему он не общается с друзьями и коллегами из России?

Почему Анатолий Белый уехал из России

Решение о переезде Белый принял после начала спецоперации на Украине, но на некоторое время остался в Москве, чтобы отыграть спектакли, где задействован в главных ролях. Об отъезде из России он объявил в социальных сетях, уже будучи за границей.

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — рассказал артист.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский с пониманием отнесся к его увольнению и предлагал Анатолию Белому пересмотреть свое решение об отъезде.

Белый родился на Украине. После окончания школы уехал учиться в Самару, а через пару лет перебрался в Москву, где закончил театральное училище им. М. С. Щепкина. Артист проходил службу в Театре Российской армии. Спустя 30 лет жизни в России своей Родиной он называет украинский поселок Брацлав.

«Здесь действительно тот самый случай, когда это задело по живому, несмотря на то что всю свою сознательную жизнь я прожил в России. Если без всякого пафоса меня спросят, где твоя родина, я скажу, что это Брацлав. Поселок городского типа, в котором я родился», — сказал он в программе «вТРЕНДde».

В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Белый рассказал, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль из-за того, что это был наиболее легкий вариант эмиграции.

«Взвесив, я понял, что это должен быть Израиль, потому что легче всего. И мы заняли очередь к консулу на репатриацию. У меня здесь вся моя семья живет уже больше 25 лет. Да, это другая страна, но она для меня не чужая», — сказал актер.

Как складывается жизнь Анатолия Белого в Израиле

После переезда в Израиль Белый продолжил свою актерскую деятельность. Он нанял агента для поиска ролей в кино. Для работы в местных театрах необходимо знание иврита. Артист с репетитором учит язык, работает над произношением. Анатолий заявил, что его не беспокоит отсутствие съемок, так как у него есть финансовые накопления.

«По деньгам — это шаг назад, да. Но это странная какая-то формулировка. На порядок меньше, но это совсем не главное для меня. Да, трое детей. Я ищу работу, я буду ее искать. Она ко мне приходит. Какая-то подушечка безопасности честным трудом заработанная у меня есть. Я ее с большим трудом смог сюда перевезти», — сообщил актер.

Спустя год после переезда в Израиль Анатолий Белый рассказал в социальных сетях, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться в Россию он не намерен.

«Мы сделали шаг на свободу и начали новую жизнь. Она оказалась совершенно непредсказуемой, яркой, насыщенной удивительными событиями и встречами, психологически трудной, временами тяжелой, но честной и настоящей», — написал актер.

Друзей в России у Анатолия Белого не осталось. Он рассказал в программе «BILD на русском», что общается с одним человеком из МХТ им. Чехова, но раскрывать его имя не стал.

«Было больно потерять людей, которые казались нормальными. Мне никто не пишет, не звонит. Общаюсь с одним человеком из театра — все. Остальные боятся засветиться», — сообщил актер.

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