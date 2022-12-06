Собчак могут лишить гражданства Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистку Ксению Собчак могут лишить израильского гражданства, рассказал бывший глава консульского отдела «Натива» Ханана Ахитова. Это организация, которая занимается репатриацией евреев из стран СНГ, Балтии и Восточной Европы. Ханан подчеркнул, что Собчак нарушила целый ряд израильских правил. В частности, журналистка получила паспорт на пять лет, что запрещено в соответствии с нормами местного МВД, а потом отправилась обратно в Россию.

Как говорит Ахитов, организацию можно обвинить в недостаточной проверке репатриатов. Он рассказал, что для певицы Аллы Пугачевой (ей тоже, по имеющимся данным, может грозить лишение гражданства) офис «Натива» открыли в выходной на Песах. Собчак же, передает канал, приехали уже после закрытия организации, получила пятилетний паспорт и улетела в Москву.

Ахитов задается вопросом: зачем давать гражданство человеку, который не собирается оставаться жить в Израиле? Mash также передал результаты опроса от местного канала 13tv. Уточняется, что 41% россиян, получивших гражданство с марта, в Израиле не задержались и уже вернулись домой.

Ранее Ахитов сказал, что Аллу Пугачеву и ее мужа, шоумена Максима Галкина могут лишить израильского гражданства. Причиной этого может стать то, что пара исповедует христианство, а не иудаизм.

По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, добавил он.