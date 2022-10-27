Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Ксении Собчак, накануне уехавшей из России. Она припомнила Собчак три ее цитаты, в которых та категорически отрицала наличие у нее гражданства другой страны.

Как всегда за словами — ложь и ничего более, — такое сообщение оставила Канделаки под фотографиями паспорта.

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали.

Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Такие действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиахолдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы накануне сообщил, что Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Источник рассказал, что она подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).