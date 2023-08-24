Потеря доходов и статус иноагента: как живет уехавший из РФ Семен Слепаков

Фото: URA.RU/TASS

Семен Слепаков

Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России весной 2022 года. Юморист вместе с семьей находится в Израиле и пытается оспорить статус иноагента. Чем занимается артист и как его жизнь изменилась после отъезда из РФ?

Как Семен Слепаков живет после отъезда из России

Семен Слепаков в первый день спецоперации обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить ее. Комик напомнил о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Андрее Миронове, Анатолии Папанове, Эльдаре Рязанове, Леониде Гайдае и других деятелях культуры, которые были фронтовиками и бок о бок с украинцами сражались с фашистами.

В марте 2022 года Слепаков переехал в Тель-Авив. Через несколько месяцев певец завел личный YouTube-канал, где публиковал видео, в которых исполнял песни собственного сочинения. Ролики привлекли внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, ответившего Слепакову на выпады в сторону России. Он написал стихи и назвал юмориста «хайпоедом и предателем», а также посоветовал задуматься, как к таким людям относятся в Израиле.

С критикой в адрес музыканта выступил также член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Депутат предложил лишить Слепакова гражданства и признать его иноагентом. В апреле этого года Минюст РФ включил юмориста Слепакова в реестр иноагентов.

«С. С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

В мае артист решил оспорить статуса иноагента и подал заявление в суд. Заседание по этому делу состоялось в июне, иск Слепакова был отклонен.

Как изменились гонорары Семена Слепакова после отъезда из РФ

Семен Слепаков сейчас по-прежнему живет в Тель-Авиве вместе с родителями и бабушкой и продолжает давать концерты для российских зрителей. В конце октября 2022 года он съездил в небольшой тур по городам Израиля, а в 2023-м отправился выступать в другие страны.

В России Слепаков считался одним из самых дорогих юмористов — его ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от 30 тысяч евро (2,7 млн рублей), однако, по информации Telegram-канала Mash, после эмиграции артист потерял значительную часть своих доходов. Он выступает в разных странах, но при этом получает скромные гонорары. До отъезда Слепаков зарабатывал 4,5–5 млн рублей за концерт, сейчас ему готовы платить 40 тысяч евро (2,5 млн рублей). Кроме того, музыкант внес изменения в райдер. Он отказался от русскоязычных водителей и телохранителей.

«Бизнес-класс в самолете, ВИП-зал в аэропорту, авто представительского класса. Желательно — водитель, не говорящий по-русски. Впрочем, он и без того должен молчать и не курить. Конечно же, люкс в пятизвездочном отеле и суточные в 100 евро для команды», — сообщал Telegram-канал Mash.

Слепаков предлагает зрителям две концертные программы — «Сама козел» и «Квартира в Москве». Шоумен обещает не затрагивать вопросы политики и острые социальные темы.

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