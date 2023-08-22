Хочет, но боится вернуться: как живет уехавшая из РФ Татьяна Лазарева

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации на Украине уехала в Испанию. Как складывается жизнь артистки за границей, что она говорит о россиянах и планирует ли вернуться в Москву?

Почему Татьяна Лазарева уехала в Испанию

Лазарева застала начало СВО в Киеве, куда приехала в феврале 2022 года на съемки программы «Лига смеха». По словам телеведущей, сразу после объявления спецоперации она столкнулась с бытовыми проблемами. Вещей с собой у нее было немного, а аптеки и магазины в столице Украины практически перестали работать.

Подробности своих будней Татьяна Лазарева транслировала в социальных сетях, заявив, что не поддерживает СВО. По словам артистки, ей предлагали покинуть Украину на автобусе, но она решила, что ее место нужнее матерям с маленькими детьми. В Киеве после начала СВО Татьяна провела около двух недель, а после улетела в Испанию.

Как складывается жизнь Лазаревой за границей

Татьяна Лазарева рассказала, что была шокирована уровнем безработицы в Испании. По ее словам, многие заблуждаются, считая, что Европа готова принимать всех эмигрантов. Также артистка заявила о наличии дискриминации за границей, с которой сталкиваются обладатели российского паспорта — им не открывают счета в банках.

В Испании Лазарева запустила свой проект под названием «Ужин за смыслом». Она проводит тематические мероприятия, в ходе которых задает вопросы на разные темы. Люди платят за вход на вечеринку. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Лазарева сообщила, что за один вечер может заработать две-три тысячи евро. Также она получает прибыль от вкладов.

Телеведущая надеется на получение приглашения в проект за границей, поскольку ей нужно оплачивать содержание дома в курортном городе Марбелья и обеспечивать младшую дочь Антонину, которая планирует учиться в Лондоне.

Дети артистки не хотели покидать Москву после начала спецоперации, но затем приняли решение уехать вслед за матерью. Дочь София мечтала стать певицей, записывала в России песни, но из-за переезда в Испанию ей пришлось остановить свои проекты. Сын телеведущей Степан переехал на ПМЖ в Португалию.

Когда Татьяна Лазарева вернется в Россию

В интервью украинскому каналу Татьяна Лазарева призналась, что не готова продать московскую квартиру и отказаться от российского паспорта. Она объяснила, что любит родину, но не может согласиться с проведением спецоперации на Украине.

Артистка планирует оставаться в Испании еще какое-то время, но обещает, что при первой же возможности вернется в Москву. Она понимает, что статус иноагента делает невозможной ее карьеру телеведущей в России, поэтому надеется, что со временем он будет аннулирован.

Лазарева также беспокоится, что при возвращении в Россию ее могут привлечь к ответственности за критику ВС РФ и россиян. Артистка говорила, что много ездила по селам и теперь пребывает «в ярости от нищеты». Жители провинции, по ее мнению, это «матерящиеся матери» и «никому не нужные дети».

Также телеведущая радовалась атакам беспилотников на российские города. Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале раскритиковала позицию Лазаревой.

«У Лазаревой все признаки желто-синей болезни. Ее бы оградить от остальной элитки, выезжающей на Запад. Как бы не заразились. Прививку им сделайте какую-нибудь патриотично-профилактическую», — написала Поплавская.

Татьяна признала, что не сразу поняла, какими последствиями для нее могут обернуться заявления.

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