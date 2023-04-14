Минюст России признал Семена Слепакова иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семен Слепаков

Комик Семен Слепаков был включен Минюстом России в список иностранных агентов. Причиной для внесения в список стало получение денег из иностранных источников и высказывания против СВО.

Получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации, — говорится в сообщении Минюста.

Также в обновленном реестре 14 апреля оказались социолог Игорь Яковенко, мультипликатор и создатель анимационного персонажа мистера Фримана Павел Мунтян, журналист и ведущий YouTube-канала «И грянул Грэм» Павел Каныгин. Все они признаны иноагентами в том числе за высказывания против СВО и ВС РФ.

Организациями-иноагентами признаны Фонд Карнеги за международный мир и ЛГБТ-объединение «Радужная ассоциация», СМИ-иноагентами — издания «Полигон» и «Агентство».

Также Минюст сообщает, что из реестра иноагентов исключены автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина».

7 апреля Минюст России включил в список иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Поводом для включения в реестр стал сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти.