Отмены концертов, экономия: как живет группа Little Big после отъезда из РФ

Фото: Соцсети

Группа Little Big

Группа Little Big уехала из России в Америку летом прошлого года. Солистка коллектива Софья Таюрская признавалась, что сейчас приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Как живут музыканты и чем они занимаются в США?

Как живет группа Little Big после отъезда из России

Группа Little Big покинула Россию летом прошлого года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в Лос-Анджелес, где сейчас живут и работают. Солистка коллектива Софья Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».

«В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок — сооснователь и продюсер группы Little Big. — NEWS.ru), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг», — рассказывала Таюрская.

Фронтмен группы Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объяснял, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые дает этот город. По его словам, коллектив всегда хотел укрепиться на мировой арене. При этом в США уехали не все члены группы — часть команды осталась в России.

27 января 2023 года Минюст РФ включил Илью Прусикина в список иноагентов. В релизе Минюста отмечалось, что певец получал поддержку от иностранных источников, выступал в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

Почему концерты Little Big отменяют за границей

В последнее время концерты Little Big стали часто отменяться. В августе сорвалось их выступление в Армении. Мероприятие было отменено из-за угроз безопасности, так как организаторы не могли гарантировать отсутствие инцидентов.

«Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщали артисты в соцсетях.

Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Ильи Прусикина, так как он осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд. Концерт Little Big в марте текущего года также отменялся на Бали.

Кому еще из уехавших артистов отменяют выступления

Украинская певица Вера Брежнева долгое время жила и строила карьеру в России, однако уехала из страны после начала спецоперации. Недавно отменились концерты артистки, которые должны были состояться в Испании и Португалии. Исполнитель Игорь Наджиев связал это с нежеланием простых жителей стран Европы продолжать спонсировать и поддерживать Украину.

«Европа устает уже от всего происходящего и попыток доминации Украины над всем. Якобы все должны Украине, все обязаны! Люди же тоже устают от этого. Хочется сказать: ребята, вы сами привели себя в этот тупик, в котором вы находитесь», — комментировал он.

Осенние выступления юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отменили в Казахстане, так как глава Алма-Аты Ерболат Досаев не дал разрешения на проведение шоу артиста на концертных площадках города. Также в казахстанском Семее не состоялся концерт группы «Би-2», запланированный на 21 июня. Причина отмены — природный пожар, возникший на востоке страны.

Читайте также:

Как изменилась жизнь Аллы Пугачевой после отъезда из России

Новый проект, низкие доходы: как живет уехавший из РФ актер Дмитрий Назаров

«Мне никто не верит»: как изменилась жизнь Хаматовой после отъезда из РФ