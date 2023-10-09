SHOT: cына Максима Виторгана могут призвать в Армию обороны Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Виторган

Telegram-канал SHOT сообщает, что сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации канала, 23-летний молодой человек прошел службу и демобилизовался месяц назад, поэтому теперь рискует оказаться в списке резервистов, которых призывают на войну.

Как уточняет SHOT, до начала спецоперации Виторган-младший прошел срочную службу в Вооруженных силах России, после чего поступил во ВГИК. Однако позже планы изменились, и семья перебралась в Израиль. Там, по данным канала, Даниил отправился служить в израильскую армию, поскольку через год после прохождения срочной службы по закону страны иностранцы могут ускоренно получить израильский паспорт.

Всего месяц назад отец поздравил сына с демобилизацией из ЦАХАЛ. Перед началом боевых действий в Израиле Даниил находился в путешествии по Европе с сестрой Полиной и своей девушкой, пишет SHOT.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что он и его супруга Алла Пугачева не собираются уезжать из Израиля. Артист отметил, что готов защищать страну с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным.