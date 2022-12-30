ТАСС: Парфенову грозит уголовное дело из-за сокрытия гражданства Израиля

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Леонид Парфенов

Против журналиста Леонида Парфенова могут возбудить уголовное дело за отказ уведомить МВД России о наличии второго гражданства, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля, однако, по предварительным данным, не уведомил МВД об этом, как того требует закон. В настоящее время по этому факту идет проверка. Если эта информация подтвердится, то в отношении журналиста могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ, — говорится в сообщении.

По аналогичной статье также разыскивается основатель «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) Петр Верзилов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Он проходит обвиняемым по делу о сокрытии гражданства Канады. Кроме того, Верзилов подозревается в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее Московский городской суд оставил в силе продление ареста российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) до 12 декабря. Кара-Мурза находится под стражей с конца апреля по обвинению в государственной измене и распространении фейков про армию РФ.

Ему грозит 20 лет тюрьмы. По версии следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Он получал за это около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).