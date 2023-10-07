Смогут ли уехавшие в Израиль артисты вернуться в РФ на фоне войны с ХАМАС

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что эскалация напряженности в Израиле приведет к тому, что местные власти объявят мобилизацию. Какие последствия могут быть для уехавших туда российских артистов?

Что Запашный сказал про уехавших в Израиль артистов

Эдгард Запашный задумался, как поступят переехавшие в Израиль Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Израиль подвергся атаке со стороны Палестины. По Израилю выпущено более 5000 ракет. Много убитых и захваченных в плен. Очевидно, что Израиль объявит войну и будет мобилизация. Вопрос: куда теперь свалят Макаревич, Галкин и Слепаков?» — написал дрессировщик в авторском Telegram-канале.

Могут ли уехавшие артисты вернуться в РФ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что эскалация напряженности в Израиле может подтолкнуть к бегству из страны россиян, которые прежде переехали туда на фоне спецоперации.

«Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями. Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем», — высказалась она в авторском Telegram-канале.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, а также все артисты, уехавшие после начала СВО в Израиль, имеют право вернуться в РФ из-за обстрелов Израиля со стороны ХАМАС.

«По Конституции России им въезд в РФ не запрещен, они граждане РФ. Поэтому они могут вернуться. А примут или не примут — надеюсь, что российское общество не позволит им жить так вольготно, как до СВО и даже 2014 года. Надеюсь, что не будет прежнего внимания СМИ, площадок для выступления, шоу на ТВ. Будет правильно, если они станут изгоями в родной стране», — пояснил он.

При этом Цеков не понимает, как «подобные артисты в случае возвращения в Россию смогут чувствовать себя свободно».

«Я не знаю, как они смогут свободно себя чувствовать, если вернутся. К сожалению, в обществе есть и те, кто их не осуждает, кто скрытно поддерживает. Они не имеют права уехать от боевых действий откуда бы то ни было с моральной точки зрения. Но по закону вернуться в Россию имеют право», — прокомментировал сенатор.

Что может ждать вернувшихся из Израиля артистов

Сергей Цеков также заявил NEWS.ru, что уехавших после начала СВО в Израиль артистов, в том числе Андрея Макаревича и Максима Галкина, ждет «серьезная обструкция». По его мнению, подобным звездам не стоит ждать прежнего внимания СМИ и площадок для концертов.

«У меня абсолютнейшее презрение к этим людям, я их презирал еще до 2014 года, они просто зарабатывали в России, которую ненавидят. Им обструкцию устроят очень серьезную. Галкин, наверно, считал себя великим артистом из-за предоставленных возможностей. Если вернется, то увидит, как к нему относятся на самом деле в России», — сказал он.

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