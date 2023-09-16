Составлен список российских артистов, улетевших в Израиль после начала СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семен Слепаков

После начала спецоперации многие российские артисты уехали из России. Одной из самых популярных стран для эмиграции стал Израиль. Кто из звезд обосновался там?

Кто из артистов уехал в Израиль после начала СВО

Весной 2022 года в Израиль уехал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В сентябре к нему улетела супруга Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри. Семья обосновалась в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой, и отдала детей в частную русско-еврейскую школу.

В октябре прошлого года стало известно, что Пугачева получила гражданство Израиля. Ей удалось сделать это благодаря Галкину, мать которого является еврейкой. Однако адвокат Александр Добровинский заявлял, что артистов могут лишить израильского гражданства. Дело в том, что звезды скрепляли узы не только в загсе, но и в храме. Эти действия противоречат местным законам.

«Дело в том, что, согласно анкетам, которые заполняются на получение гражданства, следует указать свое вероисповедание. Принимается позиция атеиста или неверующего. Не принимается любая иная религия, исповедуемая соискателем. Все это очень четко указано в законодательстве Израиля (ст. 4 алеф). Обряд венчания не может быть проведен для некрещеных, таким образом, налицо теоретически ввод в заблуждение (обман)», — объяснял Добровинский StarHit.

В марте 2022 года в Тель-Авив вместе с родителями и бабушкой переехал комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В России он считался одним из самых дорогих юмористов — его ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от €30 тыс. (2,7 млн рублей), но после эмиграции артист потерял значительную часть своих доходов. До отъезда музыкант зарабатывал 4,5–5 млн рублей за концерт, сейчас ему готовы платить €40 тыс. (2,5 млн рублей).

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн в марте 2022 года переехал жить в Израиль в курортный город Нетания. Отъезд из России музыкант просил не связывать с эмиграцией. В интервью Ксении Собчак он говорил, что покинул родину, так как хотел быть рядом с семьей в момент рождения четвертого ребенка. Жена Макаревича имеет израильское гражданство. Пара не планирует оформлять российский паспорт наследнику.

Решение о переезде в Израиль актер Анатолий Белый принял после начала спецоперации на Украине. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артист рассказал, что рассматривал для переезда Испанию, Белград и Ригу, но выбрал Израиль из-за того, что это был наиболее легкий вариант эмиграции.

«Взвесив, я понял, что это должен быть Израиль, потому что легче всего. И мы заняли очередь к консулу на репатриацию. У меня здесь вся моя семья живет уже больше 25 лет», — признавался Белый.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый

После начала спецоперации в Израиль также уехал режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с супругой Наталией Фишман. В декабре прошлого года продюсер продал свою киностудию Bazelevs генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Планируется, что Бекбамбетов будет продолжать сотрудничать со студией в качестве нанятого режиссера.

Куда еще уехали артисты после начала СВО

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она заявляла, что хотела бы остаться в этой стране навсегда, поскольку ей очень нравятся люди — они вежливые и спокойные. При этом Лобода жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ.

Вера Брежнева тоже оставила российскую эстраду и уехала из страны после начала спецоперации. Но добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у исполнительницы пока не получилось. Недавно ее выступления в Испании и Португалии были отменены.

Актер Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой уехал во Францию. Супруги проживают в Каннах. Васильева рассказывала в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что недвижимость за границей они приобрели 10 лет назад.

Чулпан Хаматова переехала в Латвию. В интервью Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) актриса жаловалась на трудности жизни в эмиграции.

«Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить как раньше вообще не получается. Я не вижу для себя никаких перспектив, даже не думаю об этом», — признавалась Хаматова.

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