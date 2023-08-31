Составлен список уехавших звезд, которых не пускают обратно в Россию

Фото: Социальные сети

Антон Птушкин

После начала спецоперации и введения различного рода санкций против России многие артисты покинули страну. Спустя время некоторые из них захотели вернуться, однако не смогли сделать это. О каких звездах идет речь?

Кого из знаменитостей не хотят пускать в Россию

Певица Наргиз Закирова уехала в родной Узбекистан весной 2022 года. Она осудила действия российских властей и не поддержала проведение спецоперации. В мае прошлого года Наргиз попыталась вернуться в Москву, но не смогла.

24 мая исполнительница прилетела в Домодедово. На паспортном контроле ее остановили и вручили уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет, который будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.

«Сообщение гражданке США Закировой Наргиз о том, что в соответствии с законом „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ ей не разрешен въезд в РФ сроком до 2 мая 2072 года. Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества», — говорилось в документе ФНС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наргиз Закирова

Ведущему «Орла и решки» Антону Птушкину тоже нельзя въезжать на территорию Российской Федерации в течение 50 лет — до 2072 года. Основанием для этого послужили его критические высказывания по поводу российской спецоперации на Украине.

В прошлом году в Сети также появился список «запрещенных в РФ артистов». Всего в перечне 31 человек, среди них Дмитрий Комаров, Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), Алексей Потапенко (Потап), Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и Мила Савицкая. При этом официальных комментариев от российских правоохранительных органов пока не поступало.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал запретить въезд на территорию России бизнесменам и деятелям искусств, которые уехали из страны после начала спецоперации.

«Мы же понимаем, что в целом происходит — сильнейшее давление на страну. Такое поведение выглядело уродливо, оно и будет выглядеть так. Те, кто выбрал для себя такую позицию, — люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать выезжать. Я сказал о том, что нужно запретить потом приезжать. Это их осознанный выбор», — говорил он.

Кто из артистов уехал из России после начала СВО

Светлана Лобода покинула Россию весной 2022 года. Сейчас она вместе с двумя дочками живет в Латвии. Исполнительница отмечала, что ее старшая дочь спрашивает о возможности возвращения в Россию, однако, по словам Лободы, этого не будет. Певица неоднократно заявляла, что навсегда порвала связи с РФ. При этом она жаловалась СМИ, что стала мало зарабатывать после отъезда.

Вера Брежнева покинула страну после начала СВО. В феврале 2023 она с мужем продюсером Константином Меладзе выставила на продажу особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает за границей, но добиться такого же успеха, как в РФ, у нее пока не получилось. Недавно выступления экс-солистки «ВИА Гры» в Испании и Португалии были отменены.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Группа Little Big покинула Россию летом прошлого года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в Америку. Солистка коллектива Софья Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов.

Алла Пугачева вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов) и двумя детьми уехала в 2022 году в Израиль. Пока телеведущий гастролирует, Примадонна занимается воспитанием наследников. Семья обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой».

Дмитрий Назаров вместе с женой Ольгой Васильевой переехал во Францию в январе 2023 года после увольнения из МХТ им. Чехова. Артисты работают над проектом под названием «Наша судьба связана с эмиграцией», планируя гастроли по странам. Однако доходы Назарова после переезда за границу сократились.

Чулпан Хаматова работает и живет в Латвии. Она жаловалась на трудности эмиграции и на то, что некоторые люди относятся к ней с недоверием. Также артистка отмечала, что переезд в другую страну оказался для нее самым сложным периодом в жизни.

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