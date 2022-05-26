В ФСБ подтвердили запрет певице Наргиз посещать Россию до 2072 года

В ФСБ официально подтвердили, что певице Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года, передаёт ТАСС со сылкой на документ погранконтроля, выданный певице в аэропорту Домодедово. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать в случае смены имени или фамилии.

Сообщение гражданке США Закировой Наргиз о том, что в соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ей не разрешен въезд в РФ сроком до 2 мая 2072 года. Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества, — сказано в документе.

Ранее адвокат певицы Бахром Исмаилов сообщил, что Наргиз запретили въезд в Россию сроком на 50 лет из-за её позиции в отношении спецоперации.

Накануне о задержании артистки в аэропорту сообщило издание vesti.uz. По его данным, Наргиз могут депортировать обратно в Узбекистан. Позже информацию о том, что Закирову задержали в Домодедово после прилёта из Ташкента, опровергли NEWS.ru в линейном управлении Министерства внутренних дел РФ в воздушной гавани. Продюсер певицы Виктор Дробыш заявил, что исполнительница сейчас находится в Узбекистане.