Настоящую хозяйку роскошного «особняка Лободы» в Подмосковье нашли в ЕС

Особняк, который украинская певица Светлана Лобода арендовала в Подмосковье за 1,2 млн рублей в месяц, не могут продать уже четвертый год, сообщает Telegram-канал SHOT. Оказалось, что дом площадью 1,2 тыс. «квадратов» в селе Николо-Урюпино Красногорска принадлежит 77-летней супруге московского бизнесмена, которая сейчас живет в Испании.

По данным канала, недвижимость выставили на продажу в 2022 году. Последняя цена — 850 млн рублей. Когда объявление о продаже особняка появилось в Сети, среди пользователей началось возмущение — певица донатила ВСУ, значит нужно национализировать ее собственность. Однако дом никогда не принадлежал Лободе, а настоящие владельцы недвижимости, судя по всему, любят Россию, сказано в материале. В частности, в доме можно увидеть российский герб.

В особняке, кроме огромного количества комнат и гардеробных, есть зимний сад, спа с 10-метровым бассейном и сауной, тренажерный зал, мансарда с кабинетом, бильярдная с баром, винный погреб и дом для прислуги на 260 «квадратов». По данным канала, хозяйка дома приобрела несколько участков в Николо-Урюпине еще в 2007 году и объединила их в один площадью 93 сотки.

Ранее Лобода заявила, что вынуждена снизить гонорар за свои выступления на 4 млн рублей из-за падения популярности и отсутствия больших концертных площадок за рубежом. Украинская исполнительница теперь оценивает свои выступления в €120 тыс. (около 11 млн рублей), однако сохранила ряд требований к условиям работы.