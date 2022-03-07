Хамзаев пояснил, почему предложил запретить въезд уехавшей из России элите

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что предлагает запретить въезд на территорию России бизнесменам и деятелям искусств, которые уехали из страны с началом специальной военной операции на Украине, из-за «уродливого поведения», пишет RT. По его словам, они сделали осознанный выбор.

Мы же понимаем, что в целом происходит — сильнейшее давление на страну... Такое поведение выглядело уродливо, оно и будет выглядеть так... Те, кто выбрал для себя такую позицию, — люди взрослые, свободные. Я не говорю, что нужно запрещать выезжать... Я сказал о том, что нужно запретить потом приезжать. Это их осознанный выбор, — рассказал депутат.

Хамзаев также заметил, что в ближайшее время он намерен призвать коллег проголосовать за рассмотрение данной инициативы и вынести её на обсуждение.

Понятно, что это вызывает раздражение у тонкой элитарной прослойки нашего общества... Но меня их мнение в меньшей степени интересует в данном вопросе, — подчеркнул парламентарий.

Султан Хамзаев ранее заявил, что чиновников и сотрудников госкорпораций, которые выражают своё несогласие с решением президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине, следует отстранять от должности. Он назвал такие действия предательством и отметил, что если решение верховного главнокомандующего принято, никто не имеет права «сделать и шагу назад».