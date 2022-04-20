Опубликован список артистов, которым запретили въезд в Россию до 2072 года

«Известия» опубликовали полный список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым будет запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. В нём значится 31 человек. Официального подтверждения списка со стороны правоохранительных органов РФ не поступало.

В перечень вошёл 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орёл и решка»), Андрей Бедняков («Орёл и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывшему ведущему программы «Орёл и решка» и видеоблогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию сроком на 50 лет — до 2072 года. Основанием для этого послужили его жёсткие и критические высказывания по поводу российской спецоперации на Украине.

В марте депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить въезд в Россию отечественным бизнесменам и деятелям искусств, покинувшим страну с началом спецоперации. Парламентарий считает, что они сделали осознанный выбор.